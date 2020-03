Coronavirus: लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को मुर्गा बनाकर सड़कों पर घुमा रही पुलिस, देखें कुछ वीडियो

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का प्रकोप भारत ( COVID-19 in India ) में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन ( lockdown ) लागू किया हुआ है। सरकार ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है। इसके साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) के लिए कहा जा रहा है। पुलिस बाजार-गलियों में घूम-घूमकर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे रही है, लेकिन कुछ लोग है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में फिर पुलिस भी सख्ती दिखा रही है। ऐसे लोगों को पुलिस अलग-अलग अंदाज में सबक सीखा रही है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया ( Social Media ) पर वायरल हुए है। जिसमें पुलिस बेमतलब सड़कों पर घूम रहे युवकों को मुर्गा बनाकर सड़कों पर घूमा रही है। देखें ऐस ही कुछ वीडियो...

THIS-Heartbreaking!



Video from Badaun, UP



Poor boys who’re on foot from Gwalior, WERE MADE TO CRAWL by UP Police



Cops been asked to help distressed migrants, not ill treat them like this.



Many cops doing good work but this is unacceptable! @pranshumisraa #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/YPllyphTO7