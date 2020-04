VIDEO: उल्लू से कोरोना ठीक करने वाले बाबा को 'इलाज' के लिए उठा ले गई पुलिस, जानें फिर क्या हुआ

नई दिल्ली।

पूरा देश इस समय कोरोना वायरस ( coronavirus ) के संकट से जूझ रहा है। इस महामारी से अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं। वहीं, 4700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दुनियाभर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इसकी वैक्सीन ( Coronavirus Vaccine ) खोजने में जुटे हुए है। अभी तक कोई दवा या टीका इस जानलेवा बीमारी ( COVID-19 In India ) के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बाबा उल्लू से कोरोना वायरस ( Covid-19 Treatment From Owl ) का इलाज करने का दावा कर रहे हैं। उल्लू से कोरोना का इलाज सुनकर पुलिस भी चकरा गई।

पहले बताया उल्लू से इलाज

वायरल वीडियो में दिख रहे बाबा जयपुर के रहने वाले है। डॉक्टर बने बाबा बता रहे हैं, कोरोना की बीमारी छूत की बीमारी है। ये किसी दवा से ठीक नहीं होगी। इसका इलाज उल्लू है। उल्लू पर हाथ फेरने के बाद उस हाथ को मरीज पर फेरने से कोरोना भाग जाएगा। बाबा दावा कर रहे है कि ये नुस्खा पहले आजमाया हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

जानें, क्या देश में कोरोना वायरस को रोकेगा भीलवाड़ा फॉर्मूला ?

2/2 Baba Ji explaining that #Corona is a serious trouble & only registered qualified medical practitioners can Assit - No #उल्लू 🤥🤥🤥😡😡👻👻👻👻🤣🤣🤣😆😆😆😈😈😈😈 #बेवकूफ_मत_बनाओ #Rajasthan #Jaipur pic.twitter.com/fXrvfHq9dn