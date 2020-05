कोरोना: अस्पताल दौरे पर गई थी Belgium की PM, मेडिकल स्टाफ ने मुंह फेर किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस (coronavirus) से जूझ रही है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ है। लोग जहां है वहीं फसे हुए हैं। हर देश अपने स्तर पर कोरोनो को खत्म करने में लगा हुआ है। लेकिन कई देशों में सरकार डॉक्टर्स और नर्सों को तमाम सुविधाएँ नहीं दे पा रही है। जिसके चलते उनके अंदर बहुत रोष है। हाल ही में इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें लोग शानदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, वीडियो बेल्जियम (Belgium )का है। यहां की प्रधानमंत्री सोफी विमेस (Sophie Wilmès) एक अस्पताल में कोरोना से लड़ रहे मेडिकल स्टाफ का हालचाल पूछने गई थी। लेकिन जब वे अस्पताल पहुची तो सभी ने उनसे मुंह फेर लिया। वहां मौजूद सभी लोग PM के कार की ओर पीठ कर खड़े हो गए। ये उनका विरोध दर्ज करने का तरीका था।

