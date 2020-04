कोरोना: अब शाहरुख खान को नहीं करना पड़ेगा स्टंट, मुंबई पुलिस ने बताया शानदार तरीका

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) ने भारत में तबाही मचा रखी है। 8हजार से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित है। वहीं मरने वालों की संख्या 300 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) दिया है। वहीं डॉक्टर कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी बता रहे हैं। इतना ही नहीं कई राज्यों में बिना मास्क पहने बाहर निकलने पर जेल की सजा तक दी रही है।

कोरोना:भारत में इतने कम मामले की वजह कम टेस्ट, अप्रैल अंत तक बढ़ जाएगा आंकड़ा!

इनसब के बीच मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने भी मास्क को जरूरी बताया है। मजे की बात ये है कि उन्होंने इस खास मैसेज को सब तक पहुंचाने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया है।

.@iamsrk wouldn’t need to do such stunts any longer - Mask Hai Na! pic.twitter.com/8lHfCtJgye