Coronavirus: ताली बजाने से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस ? जानें क्यों PM Modi ने लोगों से की अपील

भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के संकट से जूझ रही है। इस महामारी ( Coronavirus outbreak ) ने अब तक 13 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है। भारत में जिस गति से इसका प्रकोप बढ़ रहा है, उसी गति से इससे जुड़ी भ्रामक ( Coronavirus Rumors ) जानकारी भी Social Media पर फैल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( pm modi ) ने जनता कर्फ्यू ( Janta Curfew ) के दौरान शाम 5 बजे देशवासियों को ताली-थाली और घंटी बजाने की अपील की है। जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैल रही है। इसमें एक ताली बजाने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा भी शामिल है।

क्या ताली बजाने से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस ?

एक पोस्ट सोशल मीडिया पर की गई, ताली बजाने से जो ऊर्जा और वाइब्रेशन आएगी, उससे वायरस का खात्मा हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ताली बजाने से कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाएगा ? इसको लेकर एक फैक्ट चैकिंग वेबसाइट ने इसकी जानकारी का स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा— नहीं, ताली बजाने से वायरस नहीं मरता है! इस तरह की निरर्थक पोस्ट को एक लाख, 30 हजार से अधिक बार देखा गया है। सोशल मीडिया तक की पहुंच वाले लोगों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। यह बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है।' उन्होंने साफ कहा कि ताली बजाने से वायरस का खात्मा नहीं होगा।

