भारत में जुलाई में चरम पर होगा कोरोना, लेकिन लॉकडाउन हटा तो स्थि​ति होगी बेकाबू: WHO

-Coronavirus विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ( WHO ) के अधिकारी डॉ. डेविड नाबारो ने कहा है कि भारत में जुलाई के आखिरी में कोरोना ( Coronavirus in India ) अपने चरम पर होगा।

-भारत लॉकडाउन ( Lockdown 3.0 ) हटाने में जल्दबाजी करता है तो मामलों में एक बार फिर तेजी आएगी।

-बाकी देशों के तुलना में भारत ने समय रहते एहतियात के तौर पर कड़े कदम उठाए हैं। इसलिए भारत में कोरोना वायरस ( Covid-19 Cases in India ) के मामले कम हैं।