पाक में तोड़ा गया लॉकडाउन तो पुलिसवालों ने बीच सड़क लोगों को बनाया मुर्गा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर लगभग सारे ही देश झेल रहे हैं। इसमें पाकिस्तान (Pakistan) भी शामिल है। महामारी ज्यादा न फैले इसके लिए कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। जिससे ज्यादातर लोग घरों में ही रहें। पाक ने भी कुछ हिस्सों में लॉकडाउन किया, लेकिन लोगों के इसे न मानने और खुलेआम सड़कों पर घूमने की उन्हें सजा भुगतनी पड़ी।

दरअसल पाक पुलिस ने सड़कों पर घूम रहे लोगों को लॉकडाउन (Lockdown) का पालन न करने पर बीच सड़क मुर्गा बना दिया। इतना ही नहीं लोग हाथ जोड़े हुए भी दिखाई दिए। इस घटना का वीडियो (video) इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे पाकिस्तान की एक पत्रकार नायला इनायत ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है जिसमें कराची पुलिस (Krachi Police) 11 लोगों को सड़क पर ही मुर्गा बना रही थी। मजेदार बात यह है कि जिस जगह लोगों को मुर्गा बनाया गया था, वह जगह थाने की सामने ही थी।

You defy coronavirus lockdown, you become murghas. Karachi police, please keep them 6 ft apart. pic.twitter.com/OA4cegTw7Y