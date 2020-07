Coronavirus: घर में रहने वाले लोग हो रहे कोरोना से ज्यादा संक्रमित, ऐसे करें बचाव

नई दिल्ली।

coronavirus भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ( COVID-19 virus ) का कोहराम मचा हुआ है। इसलिए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन, हाल ही में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ( South Korea Scientists ) ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में दावा किया है कि बाहर से ज्यादा घरों में रहने वाले लोग कोरोना से संक्रमित ( People Infected With Covid-19 ) हो रहे हैं। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ( US Center for Disease Control and Prevention ) में 16 जुलाई को प्रकाशित इस शोध में यह खुलासा हुआ है। शोध में कहा गया कि घर में होने वाले संपर्क की वजह से कोविड-19 का ज्यादा खतरा है।

घर पर ज्यादा संक्रमित!

यह शोध 5706 शुरुआती कोरोना मरीजों और उसके बाद संक्रमित हुए 59 हज़ार लोगों पर आधारित है। इस शोध से सामने आया कि 100 में से केवल दो लोग घर के बाहर कोरोना वायरस के संपर्क में आए। जबकि, 10 में से 1 व्‍यक्ति घर में कोरोना वायरस के संपर्क में आया। शोध में इस बात का भी खुलासा हुआ कि जब बुजुर्ग और किशोर कोरोना वायरस से संक्रमित हुए तब घर के ज्‍यादा लोग इस महामारी की चपेट में आए। कोरोना वायरस हर उम्र के लोगों को शिकार बना रहा है। इसमें किशोर से लेकर 60 या 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। लेकिन, घर में रहने वाले किशोर और बुजुर्ग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं।

सतर्क रहने की जरूरत

दक्षिण कोरिया महामारी रोकथाम सेंटर के डायरेक्‍टर जिओंग इउन क्‍योंग ने बताया कि किशोर और बुजुर्ग परिवार के सदस्‍यों से नजदीकी रहते हैं और उन्‍हें ज्‍यादा संरक्षण या सहायता की जरूरत होती है। इसलिए उसने संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। अध्‍ययन में यह भी सामने आया कि बच्‍चों में कोरोना वायरस के गंभीर मामलों का खतरा कम होता है। बता दें कि ये आंकड़े 20 जनवरी से लेकर 27 मार्च के बीच लिए गए हैं। लेकिन, घरों में ही लोगों का सतर्क रहने की जरूरत है।

1.4 करोड़ से ज्यादा मामले

बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कुल मरीजों की संख्या 1.4 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं, अब तक 6.15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के मुताबिक, बुधवार की सुबह तक दुनिया में कुल मामलों की संख्या 1,48,98,145 और मौतों की संख्या बढ़कर 6,15,462 हो गई।

कोरोना से कैसे बचें?

अगर आप में कोरोना वायरसके लक्षण दिख रहे हैं तो खुद को आइसोलेट ( Isolation ) कर लें। घर के लोगों से भी न मिलें। अगर बेहद जरूरी है तो उचित दूरी बनाए रखें। साथ ही किसी भी तरह से सार्वजनिक वाहन का उपयोग न करें। सफाई के लिए अपने हाथों को लगातार धोते रहें। हाथ गंदे नहीं होने पर भी उसे धोएं। हाथ धोने के बाद टिशू का प्रयोग कर उसे पोछ लें। पानी ना होने पर अपने हाथों को Hand sanitizer की मदद से साफ करते रहे। जो लोग छींक रहे हों, उनसे दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही अपने चेहरे,नाक और आंखों को छूने से बचें। कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने।