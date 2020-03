कोरोना: लॉकडाउन के बाद घर से निकलने पर ऐसा होगा लोगों का हाल, Memes वायरल

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। 22 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित है। भारत में भी कोरोना (coronavirus) का प्रकोप जारी है। यहां संक्रमित लोगों की संख्या 700 के पार हो चुकी है। जिसके चलते सरकार ने 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन (lockdown ) लगा दिया है। लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही है।

इन सब के बीच कुछ लोगो सोशल मीडिया पर जमकर मीम शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब 21 दिन बाद कोरोना की हार के साथ यह लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब बाहर जाने के मिलेगा। वहीं कुछ लोगो मोमो की याद में तड़प रहे हैं। लोग मीम के जरिए बता रहे हैं कि जब लॉकडाउन (lockdown Memes) खत्म हो जाएगा तो घर से निकलने वालों का कैसा हाल होगा।

Corona virus after 21 days lockdown: pic.twitter.com/V6Muy1YiaS — Riya (@jhampakjhum) March 24, 2020

After 21 days:

GYM owners and Salon owners: #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/0weA3bMaEC — Vivek Anand (@Vivek_Anand10) March 25, 2020

ME AFTER THE CORONA LOCKDOWN. pic.twitter.com/E9d08YYdLv — DJ SNAKE (@djsnake) March 26, 2020

Everyone walking back into society after the #CoronavirusLockdown ends pic.twitter.com/FXcmzNIenw — Ben Oliver (@_benoliver7) March 25, 2020