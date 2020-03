Coronavirus: लॉकडाउन से बच निकलने के लिए किया ऐसा जुगाड़, देखकर पुलिस भी रह गई हैरान

नई दिल्ली।

भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस ( coronavirus ) के संकट से जूझ रही है। इस जानलेवा वायरस ( COVID-19 ) ने अब तब हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं, लाखों लोग इससे संक्रमित है। भारत में भी कोरोना ( Coronavirus in india ) का विकराल रूप होता जा रहा है। इस वायरस ( Coronavirus outbreak ) की अब तक कोई वैक्सीन ( COVID-19 Vaccine ) नहीं बनी है। ऐसे में इसे रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन ( Lockdown India ) घोषित कर दिया।

14 अप्रैल तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद है। लोग एक शहर से दूसरे शहर आवाजाही नहीं कर सकते। लेकिन, कुछ लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे है और जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। जहां तीन व्यक्तियों ने शहर जाने के लिए ऐसा जुगाड़ अपनाया कि पुलिस खुद हैरान रह गई।

This is an incredible ( for want of a better expression )#Lockdown21 story . Lalu mahto , gore lal mahto and a relative are from madhubani in bihar . They work in delhi . On tuesday , they made up their mind to leave delhi.... pic.twitter.com/mc9EuG1Rug