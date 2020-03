Coronavirus: घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस ने ऐसे सिखाया सबक, नजारा देख आप भी कहेंगे वाह

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। भारत में भी कोरोना ने हाए तोबा मचा दी है। जिसके चलते सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरे देश को अगले 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया है।

सरकार पिछले कई दिनों से लोगों से अपील कर रही है कि वे अपने घरों में रहे लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस महामारी को गंभीरता से ले ही नहीं रहे। लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं ऐसे ही कुछ लोग पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने उनको गजब तरीके से सबक सिखाते हुई नजर आई।

दरअसल, पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का अजीब तरीका अपनाया है। पूरे नायाब तरीके का वीडियो भी बनाया गया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

When you won't maintain #Social_Distancing , this is how #PunjabPolice will impose then 😆

Pls keep yourself and others safe

It's not a picnic time 🙏 pic.twitter.com/GnOjUAmhxA