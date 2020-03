कोरोना: लॉकडाउन में डंडा बरसाने के अलावा गरीबों के घर राशन भी पहुंचा रही है पुलिस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। 16000 से अधिक लोगों की इस वायरस के संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। देश में कोरोना पीडितों की संख्या 500 पार कर चुकी है। कोरोना (coronavirus) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में अगले 21 दिन तक लॉकडाउन (lockdown) लागू कर दिया गया है और इस दौरान लोगों से घर पर ही रहने की अपील की जा रही है।

इतना ही नहीं पुलिस सड़क पर बेवजह निकलने वालों से काफी सख्ती से निपट रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिस लोगों पर डंडा बरसा रही है। सख्त रवैये के साथ-साथ पुलिस लॉकडाउन में फंसे गरीब-असहाय लोगों की मदद भी कर रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर पुलिस के मदद करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस को इतना नेक काम करते देख देश की जनता उन्हें सैल्यूट कर रही हैं।

क्या है वीडियो के अंदर?

वीडियो में दिख रहा है कि दो पुलिसकर्मी गरीबों के घरों में जाकर राशन की बोरियां रख रहे हैं। इस वीडियो को Supriya नाम के यूजर ने साझा किया है जिसके कैप्सन में लिखा है ‘एक्शन में पंजाब पुलिस’। इस वीडियो के अलावा भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है जिसमें पुलिस गरीबों की सहायता कर रही है।

▪️In Bengaluru, the city police, while enforcing Sec. 144, didn’t lose sight of the homeless & the underprivileged.



— positive policing



All of us need to (while maintaining the sanctity of Sec. 144 & COVID-19) pitch in.



Lots & pots of love & prayers your way, @BlrCityPolice🙏🏻 pic.twitter.com/qgYJwgrn7N