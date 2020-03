कोरोना का खौफ: बुजुर्ग पिता ने खुद को घर में किया कैद, बेटे ने जुगाड़ से की बात

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) से पूरी दुनिया डरी हुई है।रोजाना हजारों लोग इस वायरस से प्रभावित हो रहे हैं। अब तक 6500 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गवां चुके हैं। कई देशों में लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद (lockdown) कर लिया है। इसी बीच सोशल मीडिया (Soical Media) पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर एक पिता-पुत्र की है। तस्वीर में दिख रहा है एक बुढ़ा आदमी एक कमरे में कैद हैं और लड़का कमरे के बाहर से उससे बात कर रहा है।

इस तस्वीर को Sandy Hamilton नाम के शख्स ने फेसबुक पर शेयर किया है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए बता कि बुजुर्ग पिता ने कोरोना वायरस से बचने के लिए खुद को घर में लॉकडाउन (lockdown) कर लिया गया है। उसका बेटा उससे रोज मिलने आता है। दोनों एक शीशे एक दिवार के आर पार बैठते हैं। और एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं।

In Seville, Spain, residents of an entire apartment complex couldn't leave their homes due to the quarantine.



So a fitness instructor went up to a rooftop and held a workout class.



Neighbors joined in from their windows and balconies.pic.twitter.com/Ez0iF7vwf3