कोरोना: महामारी से बचने के लिए कुत्ते ने चेहरे पर लगाया मास्क, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: कोरोनावायरस (Coronavirus) ने भारत में तबाही मचा रखी है। रोजाना कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस महामारी से देश को बचाने के लिए सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन लगा रखा है।

साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे। अगर किसी जरूरी काम के लिए बाहर भी जाना पड़ रहा है तो मास्क पहन कर ही जाए।

इस देश में ‘कोरोना वायरस’ बोलने पर हो जाएगी जेल, मास्क पहनने पर पाबंदी

लेकिन कुछ लोग 'सोशल डिस्टेंसिंग' (Social Distancing) के नियमों को तोड़ते हुए घर से बाहर बिना मास्क लगाए भी घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए IPS पंकज नैन (Pankaj Nain) ने एक वीडियो (Video) शेयर किया है। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

If he can do it, so can you !



Be safe , keep other people safe .#Covid19India pic.twitter.com/G0zWDODQty