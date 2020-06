Coronavirus: 3 नए लक्षण के बाद और खतरनाक हुआ कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

-तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का संक्रमण ( Coronavirus ) थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया में अब तक कुल मरीजों की संख्या एक करोड़ ( Covid-19 Cases ) हो चुकी है।

-कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) को लेकर नए-नए शोध में चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही हैं। -अमेरिका की मेडिकल संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन ( Centers for Disease Control and Prevention ) ने एक शोध में कोरोना वायरस के तीन नए लक्षणों ( Covid-19 Virus New Symptoms ) का खुलासा किया है।