Coronavirus संकट के बीच आसमान में हो रही इस रहस्यमयी घटना से सब हैरान! देखें VIDEO

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से पूरी दुनिया में कोहराम मच रखा है। अब तक 2 लाख 50 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 30 लाख से भी ज्यादा इससे संक्रमित ( COVID-19 ) हो चुके है। इसी बीच इन दिनों आसमान में हो रही एक अजीबोगरीब घटना ( Mystery Lights ) से लोग दहशत में हैं। दरअसल, अमेरिका के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से आसमान में अजीब रोशनी ( Mystery Lights in Sky ) नजर आ रही हैं।

लोग इसलिए भी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले 6 दिनों में ये अजीब रोशनी दो से तीन बार नजर आई है। 21 अप्रैल को टेक्सस ( Texas ) में अजीब रोशनी नजर आई थी। इसके बाद अब अमेरिका के वर्जीनिया ( Virginia ) प्रांत के रिचमंड ( Richmond ) शहर और लास वेगास ( Las Vegas ) के आसमान में भी उसी तरह की रोशनी दिखाई दी हैं। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहे है।

अमेरिका के आसमान में नजर आई अज्ञात रौशनी, UFO होने का किया गया दावा

एलियंस के अस्तित्व पर छिड़ी बहस

अमेरिका के कई शहरों में रोशनी नजर आने की घटना के बाद अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे UFO भी बता रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने UFO की 3 वीडियो जारी किए, जिसके बाद एलियंस के अस्तित्व पर नई बहस छिड़ गई है।

डेली स्टार के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में आसमान में लाल रंग की 4 रोशनियां नजर आ रही है। यह घटना 25 अप्रैल की बताई जा रही है। इसी तरह अन्य शहरों के वीडियो पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले भी टेक्सस में इसी तरह की रोशनी दिखाई दी थी।

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u