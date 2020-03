Coronavirus: सैनिटाइजर के लिए नंगे पैर दौड़ पड़े ‘कबीर सिंह’, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) का दंश पूरी दुनिया झेल रही है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना अबतक 186 देशों में पहुंच चुका है। लाखों लोग कोरोना की बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं 11000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त सभी इसी वायरस की चर्चा कर रहे हैं।

लोग इससे बचने के लिए घरों में कैद हैं और एक दूसरे को इसके संक्रमण से बचने की सलाह दे रहे हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को कबीर सिंह मूवी के एक सीन की मदद से बनाया गया है।

I'm sorry I was too bored.

Ps: Please turn up the volume. pic.twitter.com/862Sk8cRbg