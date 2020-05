Corona के माहौल में हो रही बेशर्म Pool Party, सैकड़ों लोगों ने उड़ाई Social distancing की धज्जियां

नई दिल्ली। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना(Coronavirus) का दंश झेल रही है। चारो तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए वो हर काम कर रहे हैं जो जानकारों ने वायरस से बचने के लिए बताया है। लोग कई दिनों से अपने घरों में कैद है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना को मजाक समझ रहा है। यही वजह है वे इस महामारी में भी पार्टी कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें सैकड़ों लोग एक पूल (Pool Party) में पार्टी करते दिख जाएंगे।

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

खबरों के मुताबिक ये वीडियो अमेरिका के सेंट्रल मिसौरी (Missouri) का है। कोरोना की मार झेल रहे US से ऐसी वीडियो आना बेहद खतरनाक है। इस वीडियो में दिख रहा है कि लेक ऑफ द ओज़ार्क (Lake of the Ozarks) में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए पूल पार्टी (Pool Party) कर रहे हैं। एक मीटर की दूरी तो दूर, इस पार्टी में लोग एक-दूसरे के गले मिल रहे हैं, साथ चिपक कर सेल्फी ले रहे हैं और रोमांस कर रहे हैं।

बता दें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित US में ही है। ताजे आंकड़ों के मुताबिक 16 लाख से अधिक लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। वहीं 1 लाख के करीब लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में ये पूल पार्टी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।