Corona से बचने शख्स ने बना दिया ‘कोविड अम्ब्रेला’, नहीं होने देगा संक्रमण ! देखें Video

नई दिल्ली। इन दिनों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस (Coronavirus) के आकंड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ताजे आकंड़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं साढ़े 5 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 60 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस (Coronavirus) से जंग जीतने का 'सोशल डिस्टेंसिग' (social distancing) ही एक मात्र तरीका है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) की अहमियत को समझते हुए और लोग नए-नए आविष्कार कर रहे हैं।

दुनिया का सबसे अनोखा कस्बा, जहां रहने के लिए करवानी पड़ती है पेट की Surgery !

जिससे जुड़े सैकड़ों वीडियो इंटरनेट वायरल (Viral Video) हुए जिनमें लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गजब के जुगाड़ निकाले हैं। हाल ही में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है जो कोरोना से बचने के एक जुगाड़ पर बेस्ड है। इस जुगाड़ को ‘कोविड अम्ब्रेला’ (Covid Umbrella) या ‘कोरोना छतरी’ कहा जा रहा है।

सावधान ! बढ़ गया है COVID-19 का खतरा, कुछ ही दिनों में शरीर से गायब हो रही हैं Corona एंटीबॉडीज !

इस मजेदार वीडियो को हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) नाम के ट्वीटर यूजर ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि ‘कोविड अम्ब्रेला’ ।

पहले वीडियो देख लें...

क्या है वीडियो में खास?

Harsh Goenkaने जो वीडियो शेयर किया है उसमें दिख रहा है कि एक बुजुर्ग शख्स छाता (Umbrella) लेकर चल रहा है। उसके सामने एक महिला आती है। जो छींकने की एक्टिंग करती है। जिसके बाद बुजुर्ग शख्स झट से अपने छाते(Umbrella) को बंद करके खोलता है। इससे प्लास्टिक की चादर आदमी को घेर लेती है।

कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी महारानी, हैवानियत की कहानी सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे !

हजारों ने देखा

हर्ष (Harsh Goenka) द्वारा शेयर किया ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया ( social media) पर तेजी से वायरल हो गया। खबर लिखे जाने तक तक वीडियो को 36 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। जबकि 2.2 हजार यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इसके साथ ही कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट भी किया है।

That's a lovely☂️ nice innovation.

In this lockdown.. minds lost by some and some used it wisely.