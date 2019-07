ये गाय ग्राउंड पर खेलने लगी फुटबॉल, देखकर हर कोई रह गया हैरान

नई दिल्ली: भारत देश में गाय को माता माना जाता है। यहां लोग गाय ( cow ) की पूजा करते हैं। साथ ही उसका दूध भी निकालते हैं। लेकिन इन दिनों एक गाय का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वीडियो ( video ) में ऐसा क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या है जिसके कारण ये सोशल मीडिया पर वायरल ( viral ) हो रहा है।

The cow must have initially thought its a melon...



Love that pose 😂😂 pic.twitter.com/UhR4SlZ8ED — Dr. Vedika (@vishkanyaaaa) July 2, 2019

क्या कर रही है गाय

दरअसल, पूर्व क्रिकेटर हर्षा भोगले ( Harsha Bhogle ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में एक गाय फुटबॉल ( football ) ग्राउंड में है और वो कमाल का फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में गाय अपने पैरों के बीच में फुटबॉल को दबाकर रखती है। भोगले ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा 'ये आज की सबसे मजेदार चीज है जिसे आप देखेंगे!' इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया ( social media ) पर वायरल हो गया। अब तक इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं 56 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं।

Iske andar Messi aur Ronaldo ki aatmaa ghus gayi hai 😂😂

इसके अंदर मेसी और रोनल्डो की आत्मा प्रवेश कार गयी है😂😂👌👌 pic.twitter.com/gpGYH4QNjM — Chetan Anand Prasad (@chetan3786) July 2, 2019

Cow sure wants to play football in this cricket season in India...https://t.co/IPp0ccBNrF — Nitin Gandhi (@DB2Guide) July 2, 2019

क्या कहना है लोगों का

ट्विटर ( Twitter ) पर एक यूजर के मुताबिक, ये वीडियो गोवा ( Goa ) का है। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पृष्टि नहीं हुई है कि ये वीडियो है कहां का। लेकिन इस यूजर ने ट्विटर पर लिखा 'वीडियो गोवा का है... यहां तो जानवर भी फुटबॉल खेलते हैं लगता है ये पिछले जन्म में फुटबॉलर था।' इसके बाद तो कमेंट की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा 'इसके अंदर मेसी और रोनल्डो की आत्मा प्रवेश कर गई है।' एक अन्य यूजर ने लिखा 'गाय ने शुरू में सोचा होगा कि यह एक तरबूज है... उसका ये पोज बहुत प्यारा है।'