Video: सुनसान सड़क पर सैर करने निकला शेरों का झुंड, ड्राइवर ने डर से रोक दी कार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) ने दुनिया में में तबाही मचा रखी है। 84 हजार से अधिक लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गवां चुके हैं। वहीं 16 लाख से अधिक लोग इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। सरकारों ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर तरफ लॉकडाउन (lockdown) लगा रखा है। लॉकडाउन के चलते देश भर में लोगों के साथ-साथ गाड़ियों का आवागमन ठप हो चुका है। सभी अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर जंगली जानवर खुले आम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें सड़क पर शेरों का झुंड चलता नजर आ रहा है।

लॉकडाउन: हवा इतनी साफ हुई कि लोगों को दिखने लगा चांद और मंगल ग्रह, मीम वायरल

Just keep counting the cubs..

Lovely sight to so many in one go💚💚 pic.twitter.com/SPo4HKokv9