फानी तूफान का कहर इस कदर बरपा, उड़ गई AIIMS हॉस्टल की छत, देखें वीडियो

नई दिल्ली: ओडिशा ( Odisha ) में फानी तूफान ने इस कदर कहर बरपाया कि हर कोई देखता रह गया। क्या गाड़ियां, क्या इंसान और क्या जानवर हर कोई इस तूफान के आगे बेबस नजर आया। लोग इस तूफान की स्पीड देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। कई लोगों ने इस फानी तूफान का वीडियो ( Video ) बना लिया। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल ( viral ) हो रहा है क्योंकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एम्स की छत इस तूफान में उड़ गई।

पीआईबी के डायरेक्टर जनरल शितांग्शु कर ने ट्विटर ( Twitter ) पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भुवनेश्वर में स्थित एम्स ( aiims ) के हॉस्टल की छत किसी पतंग की तरह इस तूफान में उड़ गई। कैप्शन में डायरेक्टर ने लिखा हवा इतनी तेज है कि एम्स भुवनेश्वर के हॉस्टल की छत उड़ गई। यही नहीं उन्होंने बताया कि इस फानी तूफान के चलते कई एयरकंडीश्नर खराब हो चुके हैं और कई पानी की टंकियां टूट चुकी हैं। इसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया ( Social Media ) पर लोग जमकर शेयर कर रहे हैं।

Video clip of a roof being blown off at the undergraduate hostel in AIIMS Bhubaneshwar due to #CycloneFani #Fani #FaniCyclone #FaniUpdates pic.twitter.com/97c5ELQJ46