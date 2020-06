Cyclone Nisarga : Maharashtra के तट से टकराया तूफान 'निसर्ग', उड़ गई घर की छत, देखें Video

नई दिल्ली। Cyclone Nisarga महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया है। कुछ देर पहले तूफान महाराष्ट्र के अलीबाग (Alibag) में टकराया है। तूफान के टकराने के बाद यहां तेज हवाएं, 100 किमी से भी तेज गति से चल रही है। मुंबई और आस पास के कई इलाकों में तेज हवाएं बारिश हो रही है।

अलीबाग से टकाने के बाद अब यह मुंबई और ठाणे की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि मुंबई से अलीबाग केलव 95 किलोमीटर दूर है। वहीं रायगढ़ का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें दिख रहा है कि तूफान की वजह से एक इमारत के ऊपर टिन की छत उड़ गई।

तूफान के दस्तक देने से पहले प्रसाशन ने मुंबई में बांद्रा-वर्ली समुद्री लिंक पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। वहीं हालात से निपटने के लिए राज्य में NDRF की 21 टीमें तैनात हैं और करीब एक लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की टीमों को भी प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है।

The rear part of the wall cloud region is still over the sea and the landfall process will be completed in one hour. Its current intensity near the centre is 90-100 kmph to 110kmph. It will move northeastwards and weaken into a cyclonic storm during next 6 hrs:IMD#CycloneNisarga pic.twitter.com/szSTwVb40N