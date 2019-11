'मुन्ना बदनाम हुआ' गाना रिलीज होते ही #MunnaBadnaamHua करने लगा ट्रेंड, लोगों ने कहा ये तो....

नई दिल्ली: भारतीय सिनेमा में जब भी कोई फिल्म या उसके गाने रिलीज होते हैं, तो उन्हें लोगों का प्यार तो मिलता ही है। लेकिन अगर वो फिल्म या गाना बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ( Salman Khan ) का हो, तो फिर ये प्यार कई गुना बढ़ जाता है। जैसा कि इन दिनों हो रहा है क्योंकि सलमान खान की फिल्म 'दबंग 3' का मोस्ट अवेटिड सॉन्ग 'मुन्ना बदनाम हुआ' का ऑडियो रिलीज हो चुका है। इसको लेकर फैंस के जबरदस्त रिएक्शन आने लगे हैं।

Munna badnam hua song.https://t.co/tM8fcYDH5X — shaikh imroz (@emrozs) November 11, 2019

That belt step is going to Iconic . . .#MunnaBadnaamHua pic.twitter.com/AFbvoJQoII — 💫 Chulbul Pandey_CGFan💫 (@MrHeartHacker0) November 11, 2019

Gaana Rewind Hua #MunnaBadnaamHua



AKSHAY SHOW YOUR VOTER ID pic.twitter.com/hsZbeMCTsK — C H E T A N (@Being_Sk_Chetan) November 11, 2019

गाने पर फिदा हुए लोग

20 दिसंबर को 'दबंग 3' रिलीज होगी। ऐसे में उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी लोग इस फिल्म को काफी प्यार देंगे। लेकिन हाल ही में रिलीज हुए 'मुन्ना बदनाम हुआ' के ऑडियो गाने को लोग काफ सुन रहे हैं। हालांकि, ये गाना मु्न्नी बदनाम से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें रैप भी है जिसे बादशाह ने अपनी आवाज दी है। वहीं कमाल खान और ममता शर्मा ने इसे अपनी प्यारी आवाज में गाया है। यूट्यूब पर गाना आते ही चंद घंटों में ही गाने को 5 लाख से ज्यादा बार सुना जा चुका है।

Ayyeehaayeee munna badnaam hua 🙈🙈🙈🙈

Jaan love you so much 😍😍😍

Or song bhi bahut mast h ☺☺☺#MunnaBadnaamHua — chulbul ki Sana (@Beingsana2712) November 11, 2019

This one is fucking awesome ... Next level ..❤️🔥🔥🔥🔥 aag laga diye ho #ChulbulPandey bhoukaal aagaya #MunnaBadnaamHua — NITIN KOLAN JAIN🇮🇳नितिन कोलन जैन (@NitinkolanJain) November 11, 2019

Teri gali ke bachchon ko

Meri bullet ka number yaad ho gaya

Hamre ghar wale soche

Launda unka barbaad ho gaya.😉#munnabadnaamhua pic.twitter.com/YugUFC729U — ❥ꪀ (@ibeing__naina) November 11, 2019

#MunnaBadnaamHua ने पकड़ा ट्रेंड

वहीं ट्विटर पर #MunnaBadnaamHua ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि गाने ने तो आग ही लगा दी। वहीं एक अन्य यूजर ने स्टेप की भी जमकर तारीफ की। वहीं कुल मिलाकर लोगों ने इस गाने को काफी पसंद किया है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस और प्यार मिलने की उम्मीद की जा सकती है।