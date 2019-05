एक शूज के रंग को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स में छिड़ी अनोखी बहस..

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( social media ) ऐसा प्लेटफार्म ( PLATFORM) है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपना मत रख सकता है। लेकिन कुछ लोग इस प्लेटफार्म पर बे-फिजूल की बातें करके छोटी और आम बात का बतंगड़ बना देते हैं। ऐसा ही एक वाकया सोशल मीडिया पर काफी वायरल (viral ) हो रहा है। इसमें किसी इंसान को लेकर नहीं, बल्कि शूज के रंग को लेकर विवाद किया जा रहा है। बता दें कि इंटरनेट ( internet ) पर इन दिनों स्पोर्ट शूज (sport shoes) की फोटो काफी शेयर की जा रही हैं जिसमें शूज के रंग पर लोग अपने ट्विटर , फेसबुक ( Facebook )अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने व्यू दे रहे हैं।

WHAT COLOR DO YOU SEE? 👀 Apparently, If the right-half of your brain is dominant, you will see a combination of pink and white, and if your left half is dominant, you will see it in grey and green color. Tell us what you see! pic.twitter.com/Ey3BlP85fX