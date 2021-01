हिरणी की मौत के गम में डूबा हिरण, वीडियो देख आपकी आंखे भी हो जाएंगी नम

नई दिल्ली। हर शख्स इमोशनल (Emotional) होता है। वह दुख में दुखी होता है ओर खुशी में खुश महसूस करता है। आपने अब तक इंसान को इमोशनल (Emotional) होते हुए देखा होगा। इंसान की तरह जानवर (Animals) की ऐसे ही होते है। जानवर की अपने परिवार के सदस्यों की मौत पर भावुक हो जाते है। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। इसमें एक हिरणी यानी मादा हिरण की मौत पर हिरण (Deer) शौक मना रहा है। इस भावुक वीडियो को देखकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे है कि इंसान ही नहीं जानवरी भी इमोशनल होते है।





Video देखकर भर जाएंगी आपकी आंखें

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते है कि एक मादा हिरण जमीन पर पड़ा हुआ है। वह अचेत अवस्था में है शायद उकी मौत हो गई है। उसका साथ हिरण उसके शव के पास आता है। जमीन पड़े हिरणी को बार-बार उसे अपने मुंह और सींगों से उठाने की कोशिश करता है। मर जाने की वजह से वह उठ नहीं रहा। उसके पास में खड़ा एक शख्स इसका वीडियो बना रहा है। वहीं इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मरी हुई हिरणी के शव के पास खड़ा है और बावजूद इसके हिरण हिरणी के शव के पास खड़ा हुआ है और बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा है।







Animals too have feelings..

