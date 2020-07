Delhi की बारिश में फंसा था ऑटो, पुलिसवाले ने मदद कर जीता सबका दिल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर (Delhi NCR) में रविवार सुबह से ही बारिश होने के साथ मौसम सुहावना हो गया है लेकिन इसके साथ ही लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी। बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। मिन्टो ब्रिज के नीचे इतना पानी जमा हो गया कि वहां एक चालक की जान चली गई। इसके अलावा आईटीओ (ITO) के नजदीक स्थित अन्ना नगर (Anna Nagar) में एक मकान तेज बारीश (Heavy Rainfall in Delhi) के चलते नाले में बह गया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इनसब के बीच एक और तस्वीर खूब वायरल हो रही है,जिसने बहुतों का दिल जीत लिया।

Through my lens yesterday a @DelhiPolice constable was trying to help a auto driver amid heavy waterlogging after heavy rainfall in Delhi. pic.twitter.com/7BpYV9gbVm