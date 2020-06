WhatsApp से एक झटके में खाली हो सकता है पूरा बैंक अकाउंट, दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान लोग कैशलेस सिस्टम का ज्यादा यूज कर रहे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) पर फोकस कर रहे है, लेकिन इन्हीं सबके बीच साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) का खतरा भी बढ़ गया है। इन दिनों हैकर्स ने WhatsApp को हथियार बनाया है। वे इसके जरिए लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन WhatsApp फ्रॉड के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि व्हाट्सऐप स्कैम में हाईजैकर आपके अकाउंट की जानकारी लेकर उसे लॉक कर देते हैं। धोखेबाज पहले किसी और का बैंक अकाउंट हाइजैक करते हैं उसके बाद संबंधित दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करके फाइनेशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए डिटेल मांगते हैं। इसके साथ ही लोग WhatsApp टू लेयर ऑथेंटिकेशन को क्रेक करके यूजर्स के अकाउंट को भी लॉक कर देते हैं।

Cyber Safety Information - 🔐 Hijacking of WhatsApp Accounts.



Threat - Attackers obtain WhatsApp verification PIN from target using a fake account with official WhatsApp logo as display picture to trick users into believing that it is the official account of WhatsApp tech. team pic.twitter.com/m7mEytxibY