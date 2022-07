रेड लाइट जंप करने वालों को रोकेंगी करीना कपूर! ट्रैफिक पुलिस ने शेयर किया वीडियो

दिल्ली पुलिस ने शेयर किया वीडियो

ट्रैफिक पुलिस के साथ अभिनेत्री करीना कपूर भी लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक कर रही है। अभिनेत्री रेड लाइट जंप करने वालों को रोकेंगी। दिल्ली पुलिस ने क्रिएटिविटी दिखाते हुए यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक छोटे वीडियो क्लिप का मीम शेयर किया है। यह उनके लिए है, जो ट्रैफिक रेड लाइट जंप करते है और दूसरे की जान को खतरे में डालते है।





Who's that traffic violator?



Poo likes attention, so do the traffic lights !#RoadSafety#SaturdayVibes pic.twitter.com/ZeCJfJigcb