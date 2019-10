प्रदूषण से राजधानी दिल्ली की हालत खराब, ट्विटर पर छलका लोगों का दर्द

नई दिल्ली: दीवाली का त्यौहार बीत चुका है और दिल्ली समेत कई शहरों की हालत काफी खराब है। आसमान में धुएं का गुब्बार है। लोगों का दम घूट रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन और भी नाजाने क्या-क्या दिक्कतें लोगों को हो रही है। कुछ पटाखें अपना असर दिखा रहे हैं, तो कुछ पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं।

वहीं अब लोगों ने ट्विटर पर इसको लेकर अपना गुस्सा निकाला। किसी ने कोई वीडियो शेयर किया, तो किसी ने कई बातें लिखी। मतलब कुल मिलाकर लोग इससे काफी परेशान हैं। आसमान का रंग नीले से अब काला नजर आ रहा है। वहीं ट्विटर पर #delhichokes और #delhipollution ट्रेंड कर रहा है।

This is how you land in Delhi #DelhiChokes #smog #DelhiSmog pic.twitter.com/MAhFbHX6sv