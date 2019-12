Video Viral: कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का राजस्थानी पगड़ी पहनने का स्टाइल हुआ वायरल, देखें इस वीडियो में

नई दिल्ली। टिकटॉक (Tiktok) सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम बन गया है। जिस पर कम समय में लोगों तक ट्रेंडिग और वायरल हो रही चीज़े जल्द पहुंच जाती हैं। ऐसे में राजस्थान के उप-मुख्यामंत्री ( Deputy Chief Minister of the state of Rajasthan ) सचिन पायलट (Sachin Pilot) का भी एक वीडियो टिकटॉक पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अगर आप सचिन पायलट को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वैसे टिकटॉक पर उनका अपना अंकाउट भी है और कई सारे फॉलोअर्स भी है।

इस वीडियो में आप सचिन पायलट (Sachin ) को पगड़ी पहनते हुए देखेंगे। सचिन स्टेज पर बैठे हैं और खुद को पगड़ी पहन रह हैं। इस वीडियो में खास बात ये है कि पगड़ी पहनते हुए सचिन पायलट की स्पीड, जिस वजह से ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है। वीडियो को अगर आप देखें तो पगड़ी पहनने में सचिन पायलट मात्र 1 मिनट में ही पगड़ी पहन लेते हैं।

इस वीडियो को अब तक करीबन 22 हज़ार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ये वीडिओ राजस्थान के जालौर का है। आपको बता दें कि 41 साल के सचिन पायलट कांग्रेस के जानेे माने नेताओॆं में से एक हैं। 2002 में सचिन पायलट ने कांग्रेस का हिस्सा बने थे।