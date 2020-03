ढिंचैक पूजा का 'होगा ना कोरोना' गाना सुनकर लोगों का सिर चकराया, बोले कोई तो रोक लो

नई दिल्ली। ढिंचैक पूजा ( Dhinchak Pooja ) अपने कोरोना गाने की वजह से एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पूजा ने इस बार कोरोनावायरस ( CoronaVirus ) के ऊपर गाना बनाया है। जो कि उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज भी हो चुुका है।

इस गाने में ढिंचैक पूजा ने कोरोनावायरस ( Coronavirus ) से बचने के उपाय और लोगों को इस वायरस से जागरुक रहने का संदेश देते हुए नजर आ रही हैं। जैसे ही उन्होंने अपना गाना रिलीज किया वैसे ही लोगों ने इसे शेयर करना भी शुरू कर दिया, उनका ये गाना यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड कर रहा है।

कई लोग उनके गाने पर मजे ले रहे है तो कईयों ने उनका ये गाना सुनकर अपना सिर पकड़ लिया है। लोगों ट्विटर पर कमाल के रिएक्शन्स दिए हैं। एक यूजर ने पूजा के गाने को शेयर करते हुए कहा कि भाई मुझे ये गाना सुनकर कोरोना हो गया कोई तो रोक लो।

