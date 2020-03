लोगों की मदद के लिए धोनी ने दान किए 1 लाख, सोशल मीडिया पर भड़क उठे फैंस

नई दिल्ली। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी को हराने के लिए एक-दूसरे के साथ खड़ी है तब लोगों के चहेते स्टार खिलाड़ी अपनी तरफ से हरसंभव मदद करने में जुटे हुए है। सचिन तेंदुलकर ने 50 लाख रुपये देकर कोरोना से लड़ाई में अपनी भागीदारी की, वहीं धोनी ने 1 लाख रुपये का योगदान दिया।

MS Dhoni has donated Rs 1 lakh to support 100 families for 14 days in Pune.



His net worth is approximately Rs 800 crores. — Nirmala Tai (@Vishj05) March 26, 2020

क्रिकेट की दुनिया में बेस्ट फिनिशर के तमगे से नवाजे जाने वाले धोनी ने जैसे ही एक लाख रुपए दान किए वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। कई यूजर्स धोनी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। एक फैन ने लिखा कि 800 करोड़ रुपये कमाने वाले धोनी ने सिर्फ एक लाख रुपये की मदद की...यह कितना दुखद है।

Dhoni Donates to Help 100 Poor Families During COVID-19 Lockdown.



Net worth - 800 crore💰💰

Donation - 1 lakh



This is meant to support 100 families for 14 days. 🤔



100 x 14 x 3 meals = 4200 meals. 1,00,000 / 4200 = 23 bucks per meal. 😱😱



Well done MSD. 👍👍 — Knotty Commander (@KnottyCommander) March 27, 2020

एक प्रशंसक ने लिखा- एमएस धोनी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है ...यह उनकी पसंद है। वहीं कई अन्य यूजर्स ने कहा कि जिन्हें हम पूजते हैं और अपना आदर्श मानते है उनके जरिए इस तरह की कंजूसी दिखाना वाकई हताश करता है वो भी ऐसे समय में जब आपका पूरा देश मुश्किल दौर से गुजर रहा हो।

A class 12 student donates 2.5 lakhs whereas one of India's richest cricketers MS Dhoni pledges 1 lakh rupees to poor families...!#coronavirusindiahttps://t.co/4YiSamQV2G https://t.co/vMg7XOajlA — Mohammed Yaseen🇮🇳ياسين (@myaseenahmed) March 27, 2020

सोशल मीडिया पर एक यूजर्स ने धोनी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर साल जब दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की गिनती की जाती है तो उनमें धोनी का नाम जरूर शुमार रहता हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में आपका दिल कितना बड़ा है ये हमें मालूम हो गया। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को पूजना बंद करें।