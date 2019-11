टीम इंडिया ने बांग्लादेश को दे दी मात, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर लोगों ने कह दी ये बड़ी बातें...

नई दिल्ली: भारत में क्रिकेट मैच को किसी त्यौहार से कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि लोगों का प्यार इस खेल के लिए काफी ज्यादा है। लेकिन बात अगर भारतीय क्रिकेट टीम को दो वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की, तो फिर क्या ही कहना। लेकिन आजकल माही के फैंस उन्हें लेकर बेहद दुखी हैं। चलिए बताते हैं आखिर क्यों।

भारत और बांग्लादेश टीम के बीच रविवार को टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच खेला गया। इस मैच को टीम इंडिया ने जीत लिया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर उनके फैंस काफी दुखी है। दरअसल, लंबे वक्त से महेंद्र सिंह धोनी ( MS Dhoni ) क्रिकेट के मैदान से गायब हैं। उन्हें आखिरी बार वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए देखा गया था। लेकिन तब से उन्हें दोबारा मैदान पर नहीं देखा गया।

ऐसे में ट्विटर पर #DhoniWeMissYouOnField हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के जरिए लोग अपनी बात रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे वो माही को मिस कर रहे हैं। ट्विटर पर किसी यूजर ने कहा कि वो धोनी और उनके शॉट हेलीकॉप्टर शॉट को मिस कर रहे हैं, तो किसी ने कि उन्हें माही की वापसी का इंतजार है।