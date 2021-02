जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो रविवार को ये करें और ये न करें

रविवार भगवान सूर्यदेव का दिन है। हिन्दू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है।ऐसे में जहां जीवन में खुशहाली रहे और सुख-शांति बनी रहे यह तो सभी चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता।

वहीं मान्यता के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य व तेजस्विता पाने के लिए रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए। प्रचलन से सप्ताह का पहला वार सोमवार को माना जाता है क्योंकि रविवार को छुट्टी का नाम घोषित है। जानकारों के अनुसार सही मायने में तो रविवार सप्ताह का प्रथम वार ही है।

दरअसल जीवन में सुख और शांति का बना रहना काफी मुश्किल होता है। ऐसे समय जीवन काफी मुश्किलों भरा लगने लगता है। यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो आप इन साधारण उपायों को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।

तो आइये आज जानते रविवर को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि यदि आप नहीं किये जाने वाले कार्य भी इस दिन करते हैं तो इससे आप नुकसान उठा सकते हैं।

रविवार को ये करें : What to DO on Sunday

1. रविवार को सुबह घर से किसी काम के लिए निकलने से पहले गाय को रोटी दें। संभव हो तो रविवार के दिन गाय की पूजा करें।

2. रविवार के दिन एक पात्र में जल लेकर उसमें कुमकुम डालकर बरगद के वृक्ष पर चढ़ाएं।

रविवार के दिन सुबह घर से निकलने से पहले घर के सभी सदस्य अपने माथे पर चन्दन तिलक लगाएं।

3. मछलियों को आटे की गोली बनाकर रविवार के दिन खिलाएं।

4. चींटियों को खोपरे व शक्कर का बूरा मिलाकर खिलाएं।

5. शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेटकर रविवार के दिन अपनी तिजोरी में रखें।

इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से जीवन में समृद्धि व खुशहाली आती है।

7. व्रत कर एक समय का भोजन बिना नमक का करें।

ये कार्य न करें : What to DON't on Sunday

1. इस दिन पश्‍चिम और वायव्य दिशा में यात्रा न करें। इन दिशाओं में यात्रा करना जरूरी हो तो रविवार को दलिया, घी या पान खाकर या इससे पहले पांच कदम पीछे चलकर ही इस दिशा में जाएं क्योंकि इस दिन खासकर पश्‍चिम में दिशा शूल रहता है।

2. रविवार को तांबे से निर्मित चीजों को बेचने से बचना चाहिए। तांबे के अलावा सूर्य से संबंधित अन्य धातु या वस्तुएं भी ना बेचें।

3. इस दिन नीले, काले, कत्थई और ग्रे कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले या नीले से मिलते जुलते कपड़े भी ना पहनें।

4. रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। खास कर सूर्यास्त के बाद तो नमक खना नहीं चाहिए।

5. रविवार को दिन में सहवास करना और इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शनि से संबंधित पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।

6. आमतौर पर लोग रविवार को ही बाल कटाते हैं परंतु मान्यता है कि इस दिन बाल कटाने से सूर्य कमजोर होता है।

7. इस दिन तेल मालिश भी नहीं करते हैं क्योंकि यह सूर्य का दिन होता है और तेल शनि का होता है।

यह हैं सूर्य देव को खुश करने के उपाय

1. रविवार के दिन बरगद(बड़) के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर घर में रखें।

2. रविवार के दिन धन संबंधी कार्य न करें, इससे घर में दरिद्रता आती है।

3. रविवार के दिन सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाऐं तथा सूर्य उपासना करें।

4. रविवार के दिन गरीब, असहाय, रोगी व किन्नरों की सहायता अवश्य करें।

5. रविवार के दिन काली हल्दी की एक गांठ शुभ मुहूर्त में प्राप्त कर अपने घर में, व्यवसायी अपने कैश बॉक्स में तथा व्यापारी अपने गल्ले में रखें, कार्य में सफलता मिलेगी।

6. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें।

वहीं ज्योतिष के जानकारों के अनुसार, लगातार मेहनत करने के बावजूद फल नहीं मिलना, परिवार के सदस्यों के साथ तनाव और मनमुटाव जैसी परेशानी होने का मतलब है आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में है। ऐसे में सूर्य को मजबूत स्थिति में लाने के लिए ज्यातिषों द्वारा गिए गए उपायों को करना चाहिए। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें करने के बाद आपकी जिंदगी में सुख- समृद्धि आएगी। और घर में पैसे की परेशानी भी नहीं होगी।

1. सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुबह- सुबह तांब के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव खुश हो जाते है, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

2. इसके अलावा रात को सोने से पहले एक ग्लिास दूध को सिरहाने के पास रखें और सुबह उठकर बबूल के पेड़ में जाकर डाल दें।

3 . रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चार मुखी वाला दिया जलाकर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है।

4 . आप अपनी मनोकामानाओं को बरगद के पत्ते पर लिखकर जल में प्रवाहित करें। इस तरह से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी।