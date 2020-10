कोविड 19 मरीजों के लिए डॉक्टर ने पीपीई किट में किया डांस, लोगों ने रितिक से की तुलना

दुनियाभर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अभी तक इस महामारी की वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। सभी लोग अपने अपने स्तर इससे बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे है। इस संकट की घड़ी में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स दिन-रात एक कर लोगों की सेवा कर रहे है। क्वारंटीन सेंटर पर मरीजों की देखभाल के साथ-साथ उनके मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रख रहे है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक डॉक्टर पीपीई किट में डांस कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस डॉक्टर की जमकर तारीफ भी कर रहे है।

ताकि मरीजों को ना हो तनाव

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को डॉ. सईद फैजान अहमद ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। फैजान अहमद ने इसके कैप्शन में लिखा, ‘मिलिए मेरे कोविड ड्यूटी कॉलिग डॉ. अरूप सेनापति से जोकि सिलचर मेडिकल कॉलेज असम में ईएनटी सर्जन हैं। वो कोविड मरीजों को खुश रखने के लिए उनके सामने डांस कर रहे हैं।’ इस वीडियो में डॉक्टर साहब पीपीई किट पहनकर डांस करते हुए नजर आ रहे है। 18 अक्टूबर को पोस्ट किए गए इस वीडियो पर 775.7K views आ चुके है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है।

Meet my #COVID duty colleague Dr Arup Senapati an ENT surgeon at Silchar medical college Assam .

Dancing infront of COVID patients to make them feel happy #COVID19 #Assam pic.twitter.com/rhviYPISwO