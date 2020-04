Video: कुत्ते को देख कन्फ्यूज हुए पब्लिक, बताने लगी कंगारू!

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन कुछ न कुछ अनोखा देखने को मिलता है। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएगें। ये वीडियो एक कुत्ते क है।

वीडियो में दिख रहा है कि एक कुत्ता अनोखे अंदाज से सीढ़ियों पर से उतर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखने के बाद शॉक हो गए हैं। कुछ लोग तो इसे कंगारू तक कह चुके हैं।

that's one way to get down the stairs

(Gina Creuz FB) pic.twitter.com/laPYIJAzM6