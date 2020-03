Video: बिजली की गड़गड़ाहट से डर रहा था कुत्ता, छोटे बच्चे ने ऐसे कराया शांत

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना लाखों वीडियो वायरल ( viral video) होते हैं लेकिन कुछ ही वीडियो होते हैं जिनको देखने के बाद अच्छा महसूस होता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस दिल छू लेने वाले वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

क्या है वीडियो में खास?

दरअसल, ये वीडियो एक कुत्ते (Dog) और एक छोटे बच्चे का है। वीडियो में दिख रहा है कि आंधी-तूफान से डरकर एक कुत्ता घर के कोने में छिप जाता है। इसके बाद बच्चा उसके पास जा कर बैठ जाता है। 1 मिनट के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे छोटा बच्चा, कुत्ते को अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है।

Well, this little guy is comforting his buddy during a thunderstorm......awwwwww



Sound on ❤️💕❤️💕❤️ pic.twitter.com/FglkI9dbOl — 💜CORY💜 (@Cory__1077) March 14, 2020

इस दिल छू लेने वाले वीडियो को कुछ दिनों पहले ही ट्विटर पर शेयर किया गया था। जिसके कैप्सन में लिखा था कि आंधी के दौरान अपने दोस्त को सांत्वना देने वाला ये वीडियो आपका दिन बना देगा।बता दें कि इस वीडियो को अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। यूज़र इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। साथ ही तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

That could be the best thing I've seen this year... — Yo Sam (@Weapons46270) March 14, 2020

He is so gentle too! Surprisingly so seeing how young he is. This is just precious! — The Progressive Conservative (@Here2makeuangry) March 14, 2020

Thank you for posting this...sweet, heartwarming, good and pure. I'm coronavirused out on Twitter ☹ — Shadowbanned Deplorable (@BarbCroat) March 14, 2020