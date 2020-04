डॉल्फिन ने समुद्र में लगाई जबरदस्त छलांग, लोग बोले असल ओलम्पिक अभी भी जारी..देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन किया जा चुका है। कोरोना के कम्यूनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए दुनिया के तमाम बड़े स्पोटर्स इवेंट को अनिश्चित समय के लिए संस्पेंड किया जा चुका है।

बंदर ने की हिरण की पीठ पर सवारी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

ऐसे में खेल प्रेमियों का निराश होना जाहिर है। लेकिन इस बीच एक वीडियो को देख लोगों को अोलम्पिक आयोजन ( Olympic Event ) की याद आ गई। दरअसल सोशल मीडिया पर इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांता नंदा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर हर कोई ओलम्पिक इवेंट को याद करने लगा।

मुंह में सिगरेट लगाकर शख्स ने छोड़े रॉकेट, ट्विटर पर फिर वायरल हुआ Video

Tokyo Olympics postponed.

But Gymnastics at Ocean Olympics started🙏



Dolphins jumping out and performing acrobatics..... pic.twitter.com/co9BMBShFB