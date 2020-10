बाराबंकी नहर में फंसे अजीबोगरीब डॉल्फिन, ऐसे किया रेस्क्यू देखे वीडियो

कई लोग डॉ‍ल्फिन को अक्सर मछली समझ लेते है, लेकिन डॉल्फिन मछली नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह व्हेल की तरह एक स्तनधारी प्राणी है। डॉल्फिन का रहने का ठिकाना समुद्र और नदियां हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब डॉल्फन को देखा गया। वह रास्ता भट गई और बाराबंकी नहर में आ कर फंस गई। हालांकि उत्तर प्रदेश वन विभाग और कछुआ उत्तरजीविता गठबंधन के स्टाफ सदस्यों ने मिलकर इस अजीबोगरीब डॉल्फिन को बचाया। टर्टल सर्वाइवल एलायंस की ओर से ट्विटर पोस्ट के अनुसार, 4.2 फुट लंबा नर डॉल्फिन रास्ता भटक गया और बाराबंकी में एक नहर में घंटों तक फंसा रहा।



वायरल हुई तस्वीरें

टर्टल सर्वाइवल एलायंस की टीम ने राज्य वन विभाग के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन में डॉल्फिन को सफलतापूर्वक बचाने और घाघरा नदी में छोड़ दिया। उन्होंने ट्विटर पर बचाव अभियान से तस्वीरें शेयर की है। यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टीम के सदस्य समुद्री स्तनपायी पर पानी छिड़क रहे हैं, इसे एक स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं और इसे नदी में छोड़ देते हैं।

यह भी पढ़े :— कोरोना ने छीन ली नौकरी, स्कूटी पर ही खोल लिया ढाबा, दोस्त की भी की मदद

And the count is 25 !!! Today a 4.2 ft male #Gangetic #River #Dolphin stranded in a #canal in #Barabanki was successfully #rescued and #released in #Ghagra #river by @TSAINDIAPROG's Quick Response Team in a joint operation with @UpforestUp ... pic.twitter.com/lvPP85xcVr