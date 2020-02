डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप 38 साल की उम्र में दिखती हैं बिल्कुल फिट, जानिए उनके खास फिटनेस सीक्रेट

नई दिल्ली | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने पूरे परिवार के साथ भारत पहुंच चुके हैं। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप (Ivanka Trump) और दामाद भी आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भारत आते ही कई तरह की खबरे ट्रेंड करना शुरू हो गई जिसमें से एक उनकी बेटी इवांका ट्रंप भी हैं जिनकी पर्सनल लाइफ से लेकर ड्रेस तक सुर्खियों में बनी हुई है। इवांका पहले भी भारत आ चुकी हैं जब वो हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल समिट में आई थीं तब उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी। इवांका ने 38 साल की उम्र में जिस तरह से खुद को फिट रखा हुआ है उसे देखकर हर कोई हैरान है। तो चलिए आपको उनकी ब्यूटी और फिटनेस के पीछे के कई राज़ बता देते हैं।

38 साल की इवांका ट्रंप (Ivanka Trump) एक बिजनेसवुमन होने के साथ-साथ चार बच्चों की मां भी हैं। हालांकि उनकी खूबसूरती देखकर हर कोई जानना चाहता है कि वो ऐसा क्या रूटीन फॉलो करती हैं कि वो इतनी फिट हैं। तो बता दें कि इवांका योग पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं, साथ ही वो अपनी स्कीन का भी खास ध्यान रखती हैं। इवांका हर रोज़ सुबह 5:30 बजे उठती हैं, उसके बाद वो मेडिटेशन और वर्कआउट (Ivanka Trump fitness) पर ध्यान देती हैं। उनके वर्कआउट प्लान मेंकार्डियो और टोटल-बॉडी एक्सरसाइज शामिल रहती है। हफ्ते में वो 2 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करती हैं। इवांका अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग पर खास ज़ोर देती हैं। वर्कआउट के बाद वो एक गिलास नींबू पानी पीती हैं।

इवांका ट्रंप (Ivanka Trump) की ब्यूटी पर अगर गौर करे तो वो इसके लिए भी मेडिटेशन को सबसे कारगर बताती हैं। दिन में कम से कम वो बीस मिनट दो बार मेडिटेशन करने की सलाह देती हैं। इवांका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेडिटेशन को सुबह करना ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा स्कीन को लेकर वो काफी सतर्क रहती हैं। इवांका सोने से पहले हर रोज़ मेकअप जरूर हटाती हैं। उन्होंने कहा था कि इससे आपकी स्कीन हमेशा सेफ रहती है। रात को चेहरा साफ करके सोना बेहद जरूरी है। बता दें कि इवांका मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। लेकिन अब वो अपनी पहचान एक बिजनेसवुमर के रूप में बना चुकी हैं। उन्होंने इसपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम Women Who Work: Rewriting the Rules of Success है।