भारत आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिसली ज़ुबान, सचिन को सूचिन बोलने पर हुए ट्रोल.. देखें Video

नई दिल्ली | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का भारतीय दौरा खत्म हो चुका है लेकिन अपने गलत उच्चारण को लेकर छाए हुए हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप का भारत में भव्य स्वागत किया गया और दोनों देशों के बीच कई अहम डील भी हुई वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने भाषण में कई नामों का उच्चारण गलत कर डाला जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल (Donald Trump Troll) हो गए। ट्रंप का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

FFS, @piersmorgan, pls ask your mate to do some research in pronouncing legends names?! https://t.co/eUGuCNReaM