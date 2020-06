ताकत की दवा के लिए China बेरहमी से मार रहा है गधे, दुनिया भर में तेजी से घट रही संख्या

चीन में गधों (donkey skin for traditional medicinal use in China) को मारकर उनके चमड़ी से दवाएं बनाई जाती हैं। इसकी वजह से जानवर की आबादी पर संकट के बादल घिर आए हैं। माना जा रहा है कि अगले 5 ही सालों में इनकी संख्या वर्तमान से आधी (Donkey population decimated) रह जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल दुनिया में लगभग 44 मिलियन गधे हैं।