NASA Mars Mission: मंगलग्रह पर भी चमक रही Dr Swati Mohan की बिंदी, वायरल हुई तस्वीर

नई दिल्ली। कहते है कि हुनर जिसके पास होता है कामयाबी और पहचान भी उसीके कदम चूमती है। ऐसी ही हुनरमंद हमारे देश की बेटी जो ना केवल दूसरे देश में जाकर अपने हुनर का डंका बजाया, बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। इस समय हर किसी की निगाहें मंगल ग्रह पर टिकी हुईं हैं। जहां पर दुनिया का हर बड़ा देश इस लाल ग्रह पर जीवन की सभांवना तलाशने में जुटा है। इसके लिए ना केवल भारत बल्कि चीन (China), अमेरिका (America) समेत कई देशों ने मंगल मिशन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पर्सवियरेन्स रोवर मिशन (NASA Mars 2020 Perseverance Rover Mission) की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। क्योंकि इस 'लाल ग्रह' मंगल (Red Planet Mars) पर रोवर को लैंड कराने में भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ. स्वाति मोहन (Dr Swati Mohan) अहम भूमिका निभा रही है। शुक्रवार को नासा के पर्सवियरेन्स रोवर मिशन (NASA Mars 2020 Perseverance Rover Mission) के मंगल की सतह को छूते ही डॉ. स्वाति मोहन की 'टचडाउन कंफर्म्ड' (Touchdown Confirmed) आवाज गूंज उठी थी।

The parachute has been deployed! @NASAPersevere is on her way to complete her #CountdownToMars: pic.twitter.com/i29Wb4rYlo