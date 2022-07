जयमाला के समय नशे में धुत दूल्हे ने साली के साथ की ऐसी हरकत, दुल्हन हुई हैरान

Ajab Gajab: नशे में धुत दूल्हे ने दुल्हन की बजाय उसकी बहन को ही वरमाला पहना दी। ये देख दुल्हन भौचक्की रह गई और वो समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है।

भारत की शादियों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बैंड-बाजा बारात और दूल्हा-दुल्हन से जुड़ी खास रस्में। हर दिन सोशल मीडिया पर इन शादियों से जुड़े वीडियो भी सामने आते रहते हैं जो काफी दिलचस्प भी होते हैं और कुछ काफी हैरान करते हैं। कभी दोस्तों के गिफ्ट की चर्चा तो कभी खास रस्मों की तो कभी विवाद से भी जुड़ी वीडियो देखने को मिलती है। अब एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देख आपकी हंसी भी छूट जाएगी और आपको हैरानी भी होगी। नशे में धुत एक दूल्हे की इस तरह की हरकत से खुद दुल्हन भी समझ नहीं पाई कि वो क्या करे। यहाँ नशे में धुत दूल्हे ने दुल्हन की बजाय साली को ही वरमाला पहना दी।

Drunk groom putting varmala around sister in law instead of bride, video viral