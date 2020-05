Lockdown में बिना पैसा खर्च किए शुरू करें ये काम, घर बैठे होगी शानदार कमाई

-Earn Money in Lockdown: भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना संकट ( Coronavirus ) से जूझ रही है। -Earn Money Online: कोरोना ( Covid-19 ) संक्रमण को रोकने के लिए तमाम देशों में लॉकडाउन ( Lockdown ) जारी है। बड़ी संख्या में लोगों पर रोजगार का संकट ( Employment Crisis ) मंडराने लगा हैं। -How to Earn From Youtube: हम आपको ऐसे ही कुछ रोजगार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप बिना पैसा खर्च ( Earn Money Without Investment ) किए आसानी से शुरू कर सकते हैं और घर बैठे अच्छी खासी कमाई कर सकते है।

Earn Money in Lockdown: भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना संकट ( coronavirus ) से जूझ रही है। कोरोना ( Covid-19 ) संक्रमण को रोकने के लिए तमाम देशों में लॉकडाउन ( Lockdown ) जारी है। लॉकडाउन के चलते सभी कामकाज लगभग ठप हैं। छोटे-बड़े उद्योगों पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि लोगों की नौकरियां ( Lost Jobs Due to Covid-19 ) तक चली गई हैं।

How to Earn From Youtube: वहीं, बड़ी संख्या में लोगों पर रोजगार का संकट ( Employment Crisis ) मंडराने लगा हैं। ऐसे में अब लोग रोजगार ( Get Jobs in Lockdown ) के दूसरे अवसर तलाश रहे हैं। हालांकि, लॉकडाउन में भी कई लोग हैं जो घर से काम कर ( Work From Home ) रहे है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रोजगार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप बिना पैसा खर्च ( Earn Money Without Investment ) किए आसानी से शुरू कर सकते हैं और घर बैठे अच्छी खासी कमाई कर सकते है।

ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं शुरू ( Earn Money Online in Lockdown )

जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल-कॉलेज बंद हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लास ( Online Classes ) चलाई जा रही हैं। अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लास के जरिए घर बैठे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोचिंग एक ऐसा कारोबार है, जिसका मार्केट के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं होता। आप स्कूल, कॉलेज या फिर किसी भी स्ट्रीम के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को आपकी पढ़ाई पसंद आती है, तो कमाई किसी बड़े बिजनेस को भी पछाड़ सकती है।

होम डिलीवरी के जरिए हो सकती है अच्छी कमाई ( Home Delivery in Lockdown )

लॉकडाउन के साथ-साथ इन दिनों गर्मी का भी जोर है। ऐसे में इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग, कारपेंटिंग जैसे कामों की घर-घर में जरूरत पड़ रही है। मिस्त्रियों की दुकानें तो बंद पड़ी है। ऐसे में आप कोई काम जानते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विस की सूचना डालकर होम सर्विस का काम शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन के जरिए आप पूरी सुरक्षा के साथ लोगों को होम सर्विस का विश्वास देकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।

कुकिंग से भी कर सकते है कमाई ( Online Cooking Classes )

लॉकडाउन में सभी लोग घर पर ही रह रहे हैं। ऐसे में लोग घरों में बैठे-बैठे रसोई में नए प्रयोग कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इंटरनेट और यूट्यूब से नए-नए पकवान बनाना सीख रहे हैं। इसलिए अगर आपके हाथों में भी कुकिंग का हुनर है तो ऑनलाइन वाला आइडिया आपको शानदार कमाई दे सकता हैं।