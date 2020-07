Coronavirus से लड़ने की ताकत देगा Chocolate, रिसर्च में आया सामने, जानिए इसके फायदे

Highlights - चॉकलेट (Chocolate Good For Health) का नाम सुनते ही छोटे-बड़ों सभी का मन मचलने लगता है - चॉकलेट बच्चों की नहीं बल्कि बढ़े-बुजुर्गो की भी पहली पसंद है - इसके वैसे कई फायदे (benefits of chocolate) है पर एक फायदा और है जिसने सबको चौंका दिया है

नई दिल्ली. अगर आप चॉकलेट (Chocolate Day 2020) खाने के शौकीन हैं तो आपको यह अच्छी तरह मालूम होगा कि यह मूड को बेहतर बनाने में मददगार होती है। चॉकलेट (Chocolate Good For Health) का नाम सुनते ही छोटे-बड़ों सभी का मन मचलने लगता है। चॉकलेट बच्चों की नहीं बल्कि बढ़े-बुजुर्गो की भी पहली पसंद है। इसके वैसे कई फायदे (benefits of chocolate) है पर एक फायदा और है जिसने सबको चौंका दिया है। वैज्ञानिकों ने माना है कि अगर आपको कोरोनाकाल में वायरस (Chocolate in Coronavirus) के संक्रमण से बचना है तो चॉकलेट खाएं।

इम्यून रिस्पॉन्स होता है तेज

यह दावा जापानी शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में किया है। साइंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जर्नल में प्रकाशित रिसर्च कहती है, यह प्राकृतिक तौर पर शरीर की इम्युनिटी बढ़ाती है। चॉकलेट खाने का असर इंफ्लुएंजा वायरस पर देखा गया। शोध में सामने आया कि जो लोग चॉकलेट खाते है उनके वैक्सीनेशन के बाद इम्यून रिस्पॉन्स और तेज होता है।

तेजी से बढ़ाती है इम्युनिटी

शोधकर्ताओं के मुताबिक, शरीर में कोको पहुंचने पर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है जो इंफ्लुएंजा वायरस के असर को कम करती है। इसे सीमित मात्रा में खाना फायदेमंद है क्योंकि यह खुश रखने के साथ हमारे शरीर में इम्युनिटी बढ़ाने का काम भी तेजी से करती है।

स्वास्थ्य समस्याओं में फायदेमंद

एक अध्ययन के अनुसार दो सप्ताह तक रोजाना डार्क चॉकलेट खाने से तनाव कम होता है। चॉकलेट खाने से तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं।ऑस्ट्रेलियाई शोधार्थियों के अनुसार डार्क चॉकलेट खाने से हाई ब्लड प्रेशर संतुलित होता है। कोको में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कई स्वास्थ्य समस्याओं में फायदेमंद होते हैं। चॉकलेट को ऑक्सीडेटिव तनाव घटाने के लिए बहुत शक्तिशाली माना गया है। इसकी वजह से सूजन, चिंता और इंसुलिन प्रतिरोध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। इसलिए चॉकलेट केवल स्वाद में नहीं, स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत असरदार है।

दिल से जुड़ी बीमारियों को करता है दूर

साल 2010 में हुए एक शोध से पता चला है कि यह ब्लड-प्रेशर को कम करती है। यूरोपीय सोसायटी ऑफ कार्डियोलॉजी के शोध में पाया गया है कि चॉकलेट खाते हैं तो दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद

ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं द्वारा 2015 में किए गए अध्ययन के अनुसार यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया है कि जो वयस्क नियमित रूप से चॉकलेट खाते हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स चॉकलेट न खाने वालों की तुलना में कम रहता है।



