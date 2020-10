2500 साल बाद खोला Mummy का ताबूत, देखकर लोग रह गए हैरान, Video viral

मिस्र में पिरामिड के अंदर मृत शरीर पर लेप कर उसे सालों तक सुरक्षित रखा जाता है। यहां एक मिलियन से ज्यादा ममी हैं। हाल ही में मिस्र में पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन ममी का ताबूत लाइव दर्शकें लिए खोला है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस ममी के ताबूत को करीब 2500 सालों बाद खोला गया है। ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के शुरू में 59 सीलबंद सरकोफेगी मिले है। जिनमें से एक दर्जन से ज्यादा लोगो के सामने साककरार को खोला।



Psychedelic Art ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि साककारा के पुरातत्व क्षेत्र में दफन कुओं के अंदर 59 लकड़ी के ताबूतों की खोज की गई थी। ज्यादातर लकड़ी के ताबूत अच्छी स्थिति में हैं। इसमें मिस्र के प्रीस्ट, समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों और अन्य वरिष्ठ लोगों के शव शामिल हैं।

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ 🇪🇬🇳🇿 pic.twitter.com/5oLfAM7zAV