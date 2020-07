Eid Al-Adha Mubarak 2020, Bakrid Best Wishes, Quotes, Messages: अपनों को भेजें ईद मुबारक शायरी 2020

नई दिल्ली।

Eid Al-Adha Mubarak 2020, Bakrid Best Wishes, Quotes, Messages: बकरीद को ईद-उल-अजहा ( Eid-Al-Adha 2020 ) के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार ( Festival ) है। जैसा कि ईद की तारीख चांद के दीदार के अनुसार तय होती है। इस बार बकरीद 31 जुलाई या एक अगस्त को चांद को देखकर मनाया जाएगा। हालांकि, कोरोना ( Coronavirus ) के कारण त्योहार का रंग थोड़ा फीका रह सकता है। ऐसे में आप घर बैठे अपनों को मैसेज ( Eid Mubarak 2020 ) भेज कर त्योहार का आनंद ले सकते हैं।

कोई इतना चाहे हमें तो बताना,

कोई तुम्हारी फिक्र करे तो बताना,

ईद मुबारक हो तो हर कोई कह लेगा,

कोई हमारे अंदाज में कहे तो बताना

चुपके से चांद की रौशनी छू जाए आपको,

धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको।

दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से,

हमारी दुआ हैं इस ईद वो मिल जाए आपको।

आप सभी को ईद मुबारक

ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम,

रस्म-ए-दुनिया भी है मौका भी और दस्तूर भी।

ईद मुबारक

तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए,

हो आपका मुकद्दर इतना रोशन की,

आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए।।

ईद मुबारक

दोस्ती के इस खास मौके पर अपने खास दोस्तों को भेजे स्पेशल Message, दें बधाई

E – Embrace with open heart

I – Inspire with impressive attitude

D – Distribute pleasure to all

मिल के होती थी कभी ईद भी दीवाली भी

अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं,

ईद मुबारक

Remember your Lord morning and evening, deep in your heart with humility and with fear; and also in a low voice; do not be of those who are heedless

वो अर्श का चरागाह है,

मैं उस के कदमों की धूल हूं,

ऐ जिंदगी गवाह रहना,

मैं गुलाम-ए-रसूल हूं… ईद मुबारक

समुद्र को उसका किनारा मुबारक

चांद को सितारा मुबारक

फूलों को उसकी खुशबू मुबारक

दिल को उसका दिलदार मुबारक

आपको और आपके परिवार को ईद का त्यौहार मुबारक