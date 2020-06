Video: कार के बोनट पर बैठ गया हाथी, जानें कैसे मौत के मुंह से बाहर निकला ड्राइवर ?

नई दिल्ली: हाथी (Elephant) अन्य जानवरों के मुकाबले बेहद शांत माना होता है। लेकिन अगर कभी हाथी बिचल जाए तो आतंक मचा सकता है। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होते दिख रहा है जिसमें एक हाथी सड़क से जा रहा था लेकिन इस दौरान वह एक कार को घेर लेता है।

वीडियो में दिख रहा है कि हाथी एक तरफ से इस कार (car) के ऊपर चढऩे और बैठने की कोशिश करता है,लेकिन जब वह अपने इस काम में सफल नहीं हो पाता है तो हाथी कार के बगल वाले हिस्से पर बैठने की पूरी-पूरी कोशिश करता है। यह पूरी घटना उस वक्त की है जब कार के अंदर यात्री भी मौजूद था।

“You come to my house uninvited? I’ll show you what happens..”



🎥 IG: elephantdaily_igtv pic.twitter.com/MGn8Ii53PQ